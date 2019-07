07:25 Uhr

Auf der B17 wird es jetzt wieder eng

Wegen Bauarbeiten an der B17 kann es in Augsburg wieder zu Staus kommen.

Auf der Höhe Kriegshaber/Bärenkeller gibt es seit dem heutigen Montag nur zwei Fahrspuren auf der B17. Außerdem plant die Stadt weitere Baustellen.

Von Stefan Krog

Kaum ist die B17-Baustelle auf Höhe Messe zu Ende, die wochenlang für Dauerstaus gesorgt hatte, steht die nächste Baustelle auf der B17 an. Neben der Brücke über die Autobahn ist ab Montag der Abschnitt zwischen Kobel- und Holzweg auf Höhe Kriegshaber/Bärenkeller dran. Es ist mit Staus zu rechnen, allerdings könnten sie aufgrund der Ferienzeit etwas geringer ausfallen. Am heutigen Montagmorgen kam es wegen der B17-Baustelle laut Polizei zu keiner größeren Beeinträchtigung des Verkehrs in Augsburg.

Baustellen in Augsburg: Nicht nur an der B17 wird gebaut

Hier ein Überblick, was in den Ferien ansteht:

Seit Anfang Juli baut die Stadt zwischen Kobel- und Holzweg durchgehende Verflechtungsspuren, die Autofahrern das Ein- und Ausfädeln erleichtern. Ab Montag gehen die Bauarbeiten in die Endphase: Dann gibt es zwei Wochen lang nur eine Fahrspur je Richtung. Grund sind Asphaltierungsarbeiten. Im Windschatten dieser Arbeiten saniert die Stadt auch Lärmschutzwände südlich der Anschlussstelle Kobelweg.

Sobald die Stadt die Arbeiten abgeschlossen hat, wird das staatliche Bauamt etwa einen Kilometer südlich auf Höhe Stadtbergen mit der Fahrbahnsanierung beginnen. Auch hier muss mit Staus gerechnet werden.

Nahe der Uniklinik muss ein neuer Kanal in der Virchowstraße gebaut werden. Der Kanal ist nötig, um die Uniklinik und den noch zu bauenden Medizincampus zu entwässern. Zwischen 5. August und 7. September wird die Virchowstraße voll gespeert. Die Klinikumsparkplätze können dann nur noch über die Stenglinstraße erreicht werden.

In der letzten Augustwoche (27./28. August) wird die Stadt den Leonhardsberg komplett sperren. Dort laufen seit April Sanierungsarbeiten. Die Sperrung ist im Zuge von Betonarbeiten nötig, weil die Brücke dann frei von Erschütterungen sein muss. Als Umleitungsstrecken werden Schmiedberg und Perlachberg ausgeschildert.

Die provisorische Ampel an der Ein- und Ausfahrt des MAN-Parkhauses wird in der zweiten Sommerferienhälfte ab Montag, 19. August, durch das Tiefbauamt endgültig hergestellt. Für die Arbeiten wird jeweils eine Fahrspur pro Richtung gesperrt. Zum Ende der Sommerferien sollen die Arbeiten fertig sein.

Ab Montag, 12. August, wird die Von-der-Tann-Straße zwischen Max-Gutmann-Straße und Prinz-Karl-Weg für Leitungsarbeiten und Straßenbauarbeiten voll gesperrt. Während der Bauarbeiten ist die Einfahrt von der Bismarckstraße und dem Prinz-Karl-Weg in die Von-der-Tann-Straße nicht möglich. Autos und Busse werden umgeleitet.

Im Einmündungsbereich Zaunkönigweg/Hirblinger Straße laufen seit März Straßenbauarbeiten. Ab Montag, 12. August, wird asphaltiert. Darum wird die Kreuzung bis 17. August komplett gesperrt. Es gibt Umleitungen.

