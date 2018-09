vor 19 Min.

Auf der Mädelsbank können Besucher ausruhen

Die „Mädelsbank“ vor der Parfümerie Sammüller sorgt für die Bequemlichkeit der Marktsonntagsbesucher am 21. Oktober. Inhaberin Alexandra Schneid und Walter Wölfle von der Lechhauser Aktionsgemeinschaft wissen, dass sich viele Besucher gerne einmal an der Flaniermeile ausruhen würden.

Aktionsgemeinschaft Lechhausen sorgt für Bequemlichkeit: Für die Marktsonntagsbesucher gibt es in diesem Jahr mehr Sitzgelegenheiten.

Von Silvia Kämpf

Das erste Sitzmöbel ist fertig. Laut Alexandra Schneid, Inhaberin der Parfümerie Sammüller mit angeschlossenem Refo-Haus, können die Besucher des kommenden Marktsonntags am 21. Oktober auf ihrer rosaroten „Mädelsbank“ ausruhen. Die Aktionsgemeinschaft Lechhausen hat sich für dieses Jahr vorgenommen, die zwischen Lechbrücke und Schlössle gesperrte Neuburger Straße zu möblieren.

Besucher beklagten laut dem stellvertretenden Vorsitzenden der Aktionsgemeinschaft, Walter Wölfle, immer wieder einen Mangel an Sitzgelegenheiten. Wenn Tausende von Besuchern über die Marktmeile flanieren, hätten einige das Bedürfnis, auch mal eine Pause einzulegen und sich das Treiben in Ruhe zu betrachten. Von den Unternehmen, die in der Aktionsgemeinschaft organisiert sind und Jahr für Jahr zur Kirchweih am dritten Sonntag im Oktober das Markttreiben ausrichten, hätten schon einige einen weiteren Beitrag zur Bequemlichkeit in Aussicht gestellt.

Wie ein verkleinerter Marktplatz

Die Baustelle der künftigen Sozialstation am Schlössle lässt der Aktionsgemeinschaft laut Wölfle so viel Freiheit, dass an der Stelle des früheren Grünen Kranzes zur Kirchweih beziehungsweise am Marktsonntag wieder eine Bühne platziert werden kann. „Es wird aussehen wie ein verkleinerter Marktplatz mit mobiler Wache und Wassermobil der Stadtwerke“, so der stellvertretende Aktionsgemeinschaftsvorsitzende. Wie er sagt, wird es auch wieder eine Lesung geben. Vorgesehen sei sie in einem Bus an der Haltestelle Lechbrücke gegenüber dem Geschäft Foto Behrbohm.

Den Erfolg des Marktsonntags sieht Walter Wölfle in der „Gesamtgemengelage“. Der etwa fünfstündige Auftritt der Geschäftsleute stehe nicht für sich allein, sondern sei wie immer Teil der Kirchweih. Die Leute kommen seiner Überzeugung nach nicht, nur weil einige der Lechhauser Geschäfte geöffnet sind. Vielmehr sei der Marktsonntag interessant für sie, weil er stets die ganze Familie anspreche – mit Festzelt an der Klausstraße, kleinem Rummelplatz für Kinder und Festumzug zum Start.

Am Programm für den Marktsonntag wird, wie es heißt, derzeit noch gefeilt. Die Initiatoren gehen davon aus, dass sich neben der Kirche und den Vereinen auch die Polizei und die Feuerwehr wieder einbringen werden. Auch an weiteren Sitzgelegenheiten wird wohl noch gearbeitet.

