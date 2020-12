vor 33 Min.

Auf der Stadtbachstraße in Augsburg läuft der Verkehr wieder

Die Baustelle in der Stadtbachstraße ist in die Winterpause gegangen.

Plus Nach mehr als einem halben Jahr Brückenbauarbeiten in der Stadtbachstraße in Augsburg sind die Arbeiter abgezogen. Kommendes Jahr geht es aber weiter.

Nach mehr als einem halben Jahr Bauarbeiten in der Stadtbachstraße läuft der Verkehr dort seit Kurzem wieder. Die Hauptverkehrsstraße zwischen den Fabrikgeländen von MAN und UPM war seit Ende April auf jeweils nur noch eine Spur je Richtung verengt, weil die Stadt die Brücke über den an dieser Stelle unterirdisch verlaufenden Stadtbach sanierte. Für dieses Jahr sind die Bauarbeiter abgezogen. Im kommenden Frühjahr werden die Arbeiten fortgesetzt. Stadtauswärts wird die Stadtbachstraße dann komplett gesperrt sein, stadteinwärts gibt es eine Spur. Eine Umleitung über die Berliner Allee wird ausgewiesen. Neben der Brückensanierung wird die Stadt auch die Fahrbahn erneuern. In diesem Zug soll es auch Verbesserungen für Fahrradfahrer in dem Bereich geben. (skro)

