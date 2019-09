00:31 Uhr

Auf der Suche nach dem Glück im Textilviertel

Ein Stimmungsbarometer hält die aktuellen Gemütslagen der Besucher fest

Die Tasse Kaffee am Morgen, der Lottogewinn, das Lächeln eines geliebten Menschen – Glück bedeutet jedem etwas anderes. Jeden Montag lädt Sandra März Besucher der Tagesstätte für psychische Gesundheit zur Glücksgruppe ein.

Ein Karton mit Holzwäscheklammern zeigt, wie viele Besucher schon an der Gruppe teilgenommen haben. Mit den namentlich gekennzeichneten Klammern markieren die Teilnehmer am Anfang jedes Treffens ihre aktuelle Gemütslage auf dem Stimmungsbarometer. Wer möchte, kann auch noch etwas dazu sagen: „Ich habe heute Schmerzen.“ Oder: „Ich habe am Wochenende einen Ausflug gemacht.“ Abgesehen von der üblichen „Montagsmüdigkeit“ ist die allgemeine Verfassung an diesem Mittag im Juli relativ gut.

„Das Barometer ist für mich wichtig, damit ich die Stimmung einschätzen kann und weiß, worauf ich mich einstellen muss“, erklärt Sandra März, die die Glücksgruppe vor vier Jahren ins Leben gerufen hat. Als Ergotherapeutin ist sie in der sozialpsychiatrischen Einrichtung des Diakonischen Werkes Augsburg (DWA) eigentlich für den Kreativbereich zuständig und hat festgestellt, dass die Besucher bei ihr auch schnell „ins Machen und Tun kommen“. Allerdings hätten viele auch einen großen Redebedarf, weil sie „immer wieder Gleiches“ durchleben. Die Tagesstätte biete aber keine klassische Psychotherapie an. Deshalb wurde die „Glücksgruppe“ geboren. Dort können sich die Besucher mit anderen austauschen. Die Gruppe ist laut März ein offenes Angebot, bei dem ein Kommen und Gehen herrsche, ein harter Kern aber regelmäßig teilnehme. So wie Stefanie Berger*, 59, die die Glücksgruppe seit etwa anderthalb Jahren besucht. Warum? „Wenn man Depressionen hat, ist alles dunkel, grau und trostlos“, erklärt sie, weshalb sie erst wieder habe lernen müssen, „die kleinen Momente bewusst zu erleben“. Mit den kleinen Glücksmomenten beschäftigt sich die Gruppe auch an diesem Tag. Auf Karteikarten sollen die Besucher notieren, was ihr persönliches kleines Glück ist. Für den einen ist es die erste Zigarette am Morgen, für die andere sind es spielende Kinder, für den dritten die relative Gesundheit nach einem Schlaganfall. Überhaupt liegt für viele hier das Geheimnis eines glücklichen Lebens darin, mit dem zufrieden zu sein, was man hat oder realistisch erreichen kann. Sandra März freut sich, dass die Gruppe nach vier Jahren immer noch besteht und wenn montags „der ganze Raum voll ist“. Als Erfolgserlebnis bewertet sie die Entwicklung einer Besucherin, die anfangs selten etwas gesagt oder aufgeschrieben hat. Inzwischen lebe sie sichtlich auf. Auf einen „Glücklichmacher“ können sich fast alle Teilnehmer einigen: Schokolade. *Name geändert