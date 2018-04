vor 1 Min.

Auf der Suche nach kleinen Helfern für den Haushalt

Besonderer Klebstoff, Putz-Paste und Chips-Macher. Die Besucher der afa erfreuen sich an alten Bekannten und an unbekannten Neuheiten.

Von Kristina Beck

Ohne zu zögern steuert Renate Golling aus Burgheim den Klebstoff-Verkäufer Josef Erdle an. Die Kappe von ihrem Kleber ist ihr abhandengekommen. Den habe sie letztes Jahr hier gekauft, er sei aber mittlerweile ausgetrocknet. So ist das Kaufgeschäft eines neuen Superklebers schnell abgeschlossen. Und nicht nur Geschäfte werden auf der Augsburger Frühjahrsausstellung (afa) gemacht, sondern auch viele Bekanntschaften – entweder weil es persönlich gefunkt hat oder weil das Sortiment einzigartig ist.

Das erlebt man häufig an diesem Montagmorgen. Viele Besucher begeben sich auf Entdeckungstour auf der afa. Die Messe feiert heuer ihr 70. Jubiläum. Sie bietet mit ihren 551 Ausstellern eine große Auswahl an Waren aus den unterschiedlichen Bereichen des Lebens und Wohnens. Halle 3 beispielsweise lockt vor allem Besucher an, die sich für moderne Haushaltsutensilien interessieren. Von diversen Küchengeräten über Staubsauger bis hin zu Massagegeräten findet man allerlei an Produkten, die das Haushalten im Großen wie im Kleinen erleichtern sollen.

Die Besucher haben aber ganz unterschiedliche Gründe, auf die afa zu gehen. Die einen kommen nur zum Gucken oder lassen sich spontan zu einem Kauf verleiten, die anderen sind sehr zielgerichtet, weil sie den Händler oder die Ware bereits kennen. Das Argument der Bekanntheit bringt auch Alexandra Stronczik aus Augsburg an den Stand des Allzweckreinigers „Löwen-Stein“, einer Paste, mit der sich unter anderem Polster, Sitzbezüge und Schuhe reinigen lassen. Sie habe bereits eine Reinigungscreme von einer anderen Marke, aber dieser sei nur für bestimmte Oberflächen, jetzt möchte sie den Reiniger für Textilien „Löwen-Paste“. Warum sie sich dafür entschieden hat, dürfte auch ein wenig an der hoch motivierten und äußerst engagierten Händlerin Gabi Denda aus dem Raum Biberach liegen. Mit ihren rhetorischen Fähigkeiten und ihrem Moderationstalent ist sie ein Magnet – die Gäste bleiben stehen und kleben an ihren Lippen.

Besonderes Material

An einem anderen Stand machen mehr die Form und vielleicht das Material des Produktes neugierig: eine futuristisch anmutende und flexible Klobürste aus Gummi, die durch ihre hohe Biegsamkeit in alle Kurven und Ecken der Toilettenschüssel gelangt. Franz Bayer: „Ich kann sie weiterempfehlen.“ Er habe sie vor einigen Jahren gekauft und sie sei immer noch in Ordnung.

Die meisten Aussteller sind seit mehreren Jahren Stammgäste auf der afa. Auch Harald Mettlach von der Firma Phoenix Reinigungsprodukte, der einer Kundin auch mal seine private Handynummer gibt, sollte das gekaufte Schimmelmittel nicht nach Anleitung funktionieren.

Aber der Genuss darf auf der Messe nicht fehlen: Neben dem Angebot vieler Köstlichkeiten gibt es auch Helferlein für dessen Herstellung beziehungsweise für die Küche. „Die Chips-Macher“ aus Warschau bewerben ihr Produkt zum Herstellen von Chips in der Mikrowelle oder im Ofen mit dem Motto: „Ohne Fett und ohne Öl.“ Gesund und lecker sollen die Chips aus Gemüse oder Obst sein.

Das Ehepaar Elisabeth und Wilhelm Kinlinger aus Augsburg wird aus einem anderen Grund auf einen Stand aufmerksam. Die Gemüsereibe aus Keramik „Ceramico“, die als „beste Reibe der Welt“ angepriesen wird, rief bei ihnen Erinnerungen wach. Vor einigen Jahren waren nach dem Riesenerfolg von Michl Müllers Lied „Weißt du, warum ich bei dir bleibe? (Ingwerreibe)“ in der „Fastnacht Franken“ alle Reiben in der Gegend ausverkauft. Und so haben die Kinlingers ihre Chance auf eine neue Reibe gewittert. Und die „Ceramico“ aus Finnland ist nicht eine gewöhnliche Ingwerreibe, sondern man kann damit verschiedenstes Gemüse und zahlreiche Gewürze reiben.

Geöffnet ist die afa noch bis Sonntag, 15. April, täglich von 9.30 bis 18Uhr (Einlass bis 17 Uhr).

