Auf diese Themen setzt Andreas Jurca (AfD) im Wahlkampf

Kam durch die Eurokrise zur Alternative für Deutschland: Andreas Jurca ist seit März 2014 in der Partei. Nun tritt er als OB-Kandidat für Augsburg an.

Der Umgang mit Flüchtlingen steht auf der Agenda der Augsburger AfD nicht allzu weit oben. In welchen Bereichen OB-Kandidat Andreas Jurca punkten will.

Von Stefan Krog

Zur AfD kam Andreas Jurca wie viele, die seit der frühen Phase der Partei dabei sind: Im März 2014, als die Eurokrise mit Griechenland am Kochen war, trat Jurca der Partei bei. Dass die anderen EU-Staaten für den Bankrott von Griechenland haften sollten und wollten, regte ihn auf. „Bei anderen Parteien ist das nie infrage gestellt worden, also bin ich der AfD beigetreten“, sagt der 32-Jährige, der bei der Kommunalwahl als OB-Kandidat antritt.

Jurca: "Manche Äußerungen fallen aus Unachtsamkeit"

In den vergangenen fünf Jahren ist in der Partei viel passiert. Der Flüchtlingszustrom wurde zu einem beherrschenden Thema, die Rhetorik mancher Funktionäre geht an die Grenzen des strafrechtlich Erlaubten – und darüber hinaus. Verbale Ausfälle aus dem Augsburger Verband, etwa im Stadtrat, gab es bisher nicht. Die Partei sei, sagt Jurca, noch dabei, die Linie zu finden. Political Correctness lehne man ab. „Manche Äußerungen fallen nicht aus Radikalität so aus, sondern aus Unachtsamkeit“, so Jurca. Die AfD habe ihre Kerninhalte, sei aber auch „ein Sammelbecken für Positionen, die in den anderen Parteien keinen Platz mehr hatten“. In der Euro-Krise sei das deutlich zutage getreten.

Im Kommunalwahlkampf, lässt Jurca anklingen, werde das Thema Flüchtlinge nicht die größte Rolle spielen, aber auch nicht ausgeblendet. „Wenn, wie 2018 geschehen, aus dem Donauwörther Ankerzentrum Flüchtlinge in einer Inninger Außenstelle einquartiert werden, melden wir uns zu Wort.“ Man wolle möglichst wenig Flüchtlinge in Augsburg unterbringen. Dies gelte speziell für alleinstehende Männer. Letztlich bestimmt darüber freilich der Freistaat. Dass fast 50 Prozent der Augsburger inzwischen einen ausländischen Pass oder Migrationshintergrund haben, sieht Jurca differenziert. „Wenn Leute im Rahmen der Arbeitnehmerfreizügigkeit in der EU hierher kommen, ist das kein Problem.“ Als Nachkomme von Banater Berglanddeutschen habe er selbst Migrationshintergrund.

Wahlkampf in Augsburg: AfD will auf Thema Arbeitsplätze setzen

Im Kommunalwahlkampf will die AfD vor allem auf das Thema Arbeitsplätze setzen. Dazu sei es nötig, Firmen zu entlasten und Augsburg für Neuansiedlungen attraktiver zu machen. Ein zentrales Thema sei die Höhe der Gewerbesteuer. „Die Hebesätze, die in der auslaufenden Periode erhöht wurden, müssen runter.“ Dass Augsburger Firmen ins Umland abwandern oder sich wegen der Höhe der Steuern nicht in Augsburg ansiedeln, dürfe nicht passieren.

Beim Verkehr setzt die AfD aufs Auto. „Neue Radwege sind gut, aber sobald es deswegen einen Konflikt mit Autofahrern gäbe, muss das Auto Priorität haben“, so Jurca. Autofahrer dürften nicht noch weiter behindert werden, indem etwa Spuren wegfallen. „Die Leute fahren nicht zum Spaß herum, sondern müssen in die Arbeit.“ Auch Dieselfahrverbote lehnt die AfD ab, wobei diese in Augsburg trotz leicht erhöhter Grenzwertüberschreitungen beim Stickoxid nicht diskutiert werden. Dass im östlichen Umland von Augsburg die Planungen für eine Osttangente laufen, begrüßt die AfD. „Die B17 ist überlastet, also brauchen wir eine Entlastung.“

Um mehr Wohnungen zu schaffen, will die AfD Vorhaben fördern, bei denen bestehende Häuser aufgestockt werden. Ein weiteres Thema soll im Wahlkampf die Sicherheit werden, wobei Augsburg objektiv gesehen eine sehr sichere Stadt ist. Jurca sieht dennoch Luft nach oben. „Jede Straftat, die geschieht, ist eine zu viel.“ Ziel müsse sein, dass Polizei und Ordnungsdienst stärker präsent seien. „Die Leute sollen sich auch sicher fühlen.“

AfD peilt mindestens vier Sitze im Augsburger Stadtrat an

Einzelne Taten, etwa die Vergewaltigung einer 16-Jährigen in Neusäß nachts auf dem Heimweg vom Plärrer, verunsicherten die Bürger für längere Zeit. Als Ziel für die Kommunalwahl hat die AfD Fraktionsstärke – also mindestens vier Stadträte – ausgegeben. Bei der Wahl vor sechs Jahren gelang dies auch, wobei inzwischen drei Stadträte die Partei verlassen haben und bei CSU bzw. Pro Augsburg untergekommen sind. Übrig ist noch der Landtagsabgeordnete Markus Bayerbach, der aber – wohl aufgrund diverser Meinungsverschiedenheiten mit dem Augsburger Kreisverband – nicht auf der kommenden Stadtratsliste steht.

Beruflich arbeitet Jurca, der als studierter Chemiker zunächst Mitarbeiter in Bayerbachs Abgeordnetenbüro war, inzwischen als Referent der AfD-Landtagsfraktion. Jurca ist verheiratet und Vater einer Tochter.

