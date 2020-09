vor 19 Min.

Auf diesen Straßen in Augsburg werden wegen Baustellen Staus erwartet

In Augsburg stehen einige Baustellen an, die Staus nach sich ziehen werden.

In Augsburg starten zwei Baustellen an Hauptverkehrsstraßen, die Staus nach sich ziehen werden. Unter anderem ist die Schaezlerstraße betroffen.

Autofahrer müssen sich in der Innenstadt auf Staus gefasst machen: Ab Mittwochabend, 18 Uhr, wird die Schaezlerstraße zwischen Frölichstraße und Altem Einlass nur noch einspurig befahrbar sein. Gleiches gilt für die kurze Frölichstraße zwischen Schaezler- und Volkhartstraße. In diesem Bereich wird die Stadt die Fahrbahn sanieren. Wegen der hohen Verkehrsbelastung muss die oberste Deckschicht erneuert werden. Diese Phase dauert bis Freitag, 2. Oktober, 24 Uhr.

Die Schaezlerstraße in Augsburg wird wegen der Baustelle komplett gesperrt

Am Tag der Deutschen Einheit (Samstag, 3. Oktober) und am Sonntag wird die Schaezlerstraße samt Altem Einlass dann komplett gesperrt. Es sind Umleitungen ausgeschildert, besonders am Donnerstag und Freitag ist aber mit Staus zu rechnen. Durch Nacht- und Wochenendarbeit will die Stadt die Einschränkungen so kurz wie möglich halten. Am Sonntag ab 24 Uhr ist die Baustelle aufgehoben.

In der Sebastianstraße wird ab Montag, 5. Oktober, für rund drei Wochen eine Baustelle auf Höhe des MAN-Parkhauses eingerichtet. Auch hier ist mit Staus zu rechnen, weil es nur noch eine Fahrspur je Richtung geben wird. Das Tiefbauamt erneuert einen Teil des Gehwegs. Drei Bäume werden gefällt, die laut Grünamt aus Sicherheitsgründen ohnehin hätten weichen müssen. Im Anschluss sollen sechs neue Bäume kommen. (skro)

