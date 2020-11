vor 21 Min.

Auf diesen Straßen und Plätzen in Augsburg gilt die Maskenpflicht

In Augsburg muss in vielen öffentlichen Bereichen auch draußen eine Maske getragen werden. Wo genau, zeigen wir in unserer Grafik.

Plus In Teilen Augsburgs muss auch in öffentlichen Bereichen eine Maske getragen werden - wegen steigender Corona-Zahlen gilt dies nun für weitere Straßen. Eine Übersicht.

Von René Lauer

Seit Wochen gilt Augsburg als einer der Corona-Hotspots in Deutschland - die Sieben-Tage-Inzidenz stieg zuletzt sogar auf weit über 300 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Deshalb gelten in der Stadt bereits seit Oktober verschärfte Corona-Richtlinien wie eine Maskenpflicht in mehreren Bereichen der Innenstadt und seit kurzem auch auf belebten Straßen und Wegen in den Stadtteilen. Wo genau in Augsburg in öffentlichen Bereichen ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden muss, zeigen wir in unserer Grafik.

Maskenpflicht in Augsburg: Wo müssen Bürger einen Mund-Nasen-Schutz tragen?

In diesen Bereichen müssen Bürger auch draußen eine Maske tragen:

Innenstadt inklusive Bereich um City-Galerie

Bereich um Hauptbahnhof

Augsburger Straße in Pfersee

in Oberhauser Bahnhof bis Wertachbrücke

Bereich um Lechhauser Schlössle

Wertachufer

Kuhsee und Hochablass

Göggingen , Bürgermeister-Aurnhammer-Straße

, Hochzoll , Bereich Bahnhof und Friedberger Straße (alles Stand 6.11.)

Neben den in der Grafik gezeigten Bereichen gilt in Augsburg auch auf allen städtischen Spielplätzen eine Maskenpflicht. Auf die Maskenpflicht im öffentlichen Raum weist die Stadt mit entsprechenden Warnschildern hin. Für Kinder unter sieben Jahren und Individualsportler gibt es teils Ausnahmen von der Maskenpflicht. Die aktuell gültigen Regeln und weitere Informationen gibt die Stadt Augsburg immer auf ihrer Homepage bekannt.

Nicht nur in Läden, auch draußen muss in Augsburg in vielen Straßen eine Maske getragen werden. Bild: Silvio Wyszengrad

Wegen hoher Corona-Zahlen gilt nachts ein Alkoholverbot in der Stadt

Im gesamten öffentlichen Raum gilt in Augsburg zwischen 22 und 6 Uhr außerdem ein Alkoholverbot. Tankstellen, Imbissbuden und Lieferdienste dürfen während dieser Zeitspanne ebenfalls keinen Alkohol verkaufen. Wegen der hohen Zahl an Corona-Infektionen trat der Lockdown in Augsburg sogar früher in Kraft als in den meisten anderen deutschen Städten. Restaurants und Bars durften also schon keine Gäste mehr empfangen, als dies beispielsweise im Landkreis Augsburg noch erlaubt war.

Trotz der strengeren Corona-Richtlinien hat sich die Lage in Augsburg bislang nicht entspannt. Anfang November war die Tendenz der Infektionen mit Covid-19 weiter steigend.

Corona-Regeln werden in Augsburg streng kontrolliert

Die Maskenpflicht in Augsburg wird durch den Ordnungsdienst der Stadt streng kontrolliert, es wurden bereits mehrere Maskenverweigerer angezeigt.

Alle Nachrichten und Informationen zum Coronavirus in Augsburg finden Sie hier bei uns im News-Blog.

