Auf dieser Augsburger Turmuhr wird die Zeit von Hand umgestellt

Mit dem Beginn der Sommerzeit 2019 in der Nacht auf Sonntag werden die Uhrzeiger um eine Stunde nach vorne gerückt. Bei nicht allen Uhren erfolgt das automatisch.

Von Ina Marks

In Pfersee wird es mit am deutlichsten, dass die Uhren in der Nacht auf Sonntag um eine Stunde vorgestellt werden. Die Ziffernblätter auf dem Turm der Herz Jesu-Kirche gelten schließlich als die größten Uhren in der Stadt. Doch wer dreht eigentlich an den Uhren, so lange es die Zeitumstellung noch gibt?

Früher - so vor 20 Jahren - erinnert sich Anton Holzmüller, musste er noch selber zu Beginn der Sommer- oder Winterzeit den Turm zum Uhrwerk von St. Ulrich und Afra hinaufsteigen. „Das waren um die 70 Stufen“, erzählt der Mesner der katholischen Stadtpfarrei. Immer wieder habe er oben auf seine eigene Armbanduhr geschaut, um beim Umstellen präzise zu sein.

„In der Innenstadt muss ja alles pünktlich sein“, sagt Holzmüller, der seit 36 Jahren für die Stadtpfarrei arbeitet. Das Uhrwerk habe er dazu einmal betätigen müssen. „Dann justierte ich die drei Uhren auf den Seiten nach.“ Er fügt hinzu: „Ich habe das aber nicht mitten in der Nacht gemacht, sondern am Abend zuvor.“ Manchmal habe sich Holzmüller ein Buch mit hoch in den Kirchturm genommen, damit keine Langeweile aufkam.

Zeitumstellung 2019: Uhren meist per Funk gesteuert

So umständlich ist die Zeitumstellung heutzutage meist nicht mehr. Der Großteil der Kirchturmuhren in der gesamten Diözese Augsburg sei mittlerweile per Funk gesteuert, berichtet Maria Steber, Sprecherin des Bistums Augsburg. Die Zeitumstellung erfolge in diesen Fällen automatisch. Die katholische Kirche habe in den Dekanaten I und II in Augsburg 38 Pfarreien. „Dies dürfte auch der Zahl an Kirchtürmen entsprechen.“

Freilich aber gebe es noch immer Uhren, die noch „von Hand“ umgestellt werden müssen. Sie seien vor allem noch im ländlichen Raum zu finden, weiß Steber. „Dies übernimmt meistens der Mesner oder Kirchenpfleger der Pfarrei. Darüber hinaus gibt es auch Turmuhren, die mechanisch sind, jedoch per Funk gesteuert werden.“ Eine Ausnahme in der Stadt etwa ist die Turmuhr von Herz Jesu in Pfersee - in zweierlei Hinsicht.

Laut der Bistums-Sprecherin dürfte die Kirche über das wohl größte Ziffernblatt der Stadt verfügen. An jeder der vier Turmseiten ist davon eines zu finden. Gordian Meinrad Pechmann kennt diese Uhr ganz genau. Pechmann, der als Turmuhrbauer in der sechsten Generation seiner Familie arbeitet, hat die Pferseer Uhr aus dem Jahr 1900 erst vor ein paar Jahren renoviert. „Sie hat einen Durchmesser von 4,30 Metern“, sagt der Spezialist aus Roggenburg im Landkreis Neu-Ulm. Diese Größe sei schon außergewöhnlich. „Der normale Durchmesser einer Kirchturmuhr ist zwischen 1,50 und drei Metern.“ Außergewöhnlich ist noch etwas anderes. Die Turmuhr in Pfersee muss tatsächlich noch von Hand umgestellt werden. Diesen Samstagabend ist es für Mesner Isaak Arrosquipa wieder so weit. Sobald die Vorabendmesse beginnt, gehen er oder sein Mesner-Kollege zusammen mit dem Hauptministranten die vielen Stufen zum Uhrwerk hinauf. „Das geht nur zu zweit.“

Umstellung auf Sommerzeit - der Ministrant sagt stopp

Der Mesner muss dann die Sicherung am Uhrwerk lockern. „Ohne Sicherung läuft das Werk schneller. Der Ministrant beobachtet das Ziffernblatt und sagt dann rechtzeitig stopp“, erklärt der gebürtige Peruaner den Vorgang. Wie viele Stufen sie hinauf zu schreiten haben, weiß der 57-Jährige nicht. Nur, dass sie sich dafür Zeit nehmen müssen.

Die Kirchen haben ihre Uhren im Blick, bei der Stadt Augsburg selbst kann man entspannt sein. Abgesehen von der ein oder anderen Sonnenuhr ist die Uhr am Perlachturm die einzige an einer städtischen Fassade.

Die Uhren am Perlachturm sind die einzigen an Fassaden, die der Stadt Augsburg gehören. Bild: Silvio Wyszengrad

Sie wird durch einen elektrischen Impuls gesteuert, der von einer Zentrale ausgeht, die sich am Stadtmarkt befindet, berichtet Bürgermeisterin Eva Weber. Bei der Perlachturmuhr kommt es aber immer wieder mal vor, dass eines der Ziffernblätter stehen bleibt oder die falsche Zeit anzeigt. Das liege am Alter der Uhren und der etwas komplizierten Kombination aus elektrischem Ansteuerimpuls und mechanischem Laufwerk, wurde aus dem Liegenschaftsamt schon einmal erklärt.

Mesner Isaak Arrosquipa arbeitet seit 17 Jahren für die Pfarrei Herz Jesu. Bis zum Jahr 2021 wird er die Turmuhr von Hand umstellen müssen. Ab dann soll die Zeitumstellung abgeschafft werden. Dafür hat das EU-Parlament unlängst mit einer großen Mehrheit gestimmt. Die einzelnen EU-Staaten sollen der EU-Kommission bis April 2020 mitteilen, welche Zeit sie dauerhaft beibehalten wollen: Winter– oder Sommerzeit.

