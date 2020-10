vor 17 Min.

Aufbruch eines Baucontainers: Polizei erwischt Tatverdächtige

Dank eines Zeugen hat die Polizei vier Tatverdächtige erwischt, die wohl einen Baucontainer aufbrechen wollten. Da half auch kein Lügenmärchen mehr.

Dem Anruf eines aufmerksamen Augsburgers ist es zu verdanken, dass der Aufbruch eines Baucontainers „Im Feierabend“ in der Firnhaberau verhindert werden konnte. Der Zeuge teilte in der Nacht auf Dienstag gegen 0.45 Uhr mit, dass sich vier Personen mit einem Bolzenschneider an einem Baucontainer zu schaffen machen.

Noch am Tatort traf die Polizei einen 21-Jährigen und einen 19-Jährigen an. Nach dem Versuch, den Polizeibeamten ein Lügenmärchen aufzutischen, wurden im weiteren Verlauf der Ermittlungen auch die zwei weiteren Tatverdächtigen im Alter von 20 und 21 Jahren bekannt. Gegen alle vier wurde ein Strafverfahren wegen eines versuchten besonders schweren Falles des Diebstahls eingeleitet. (ina)

