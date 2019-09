27.09.2019

Aufmerksamer Polizist entlarvt Unfall-Betrüger

Zwei Männer landen vor Gericht, weil sie absichtlich Autounfälle provoziert haben. Vor Zivilgerichten bekamen sie danach zum Teil sogar Recht. Dieses Mal ging es anders aus

Von Klaus Utzni

Ein Schaden von rund zwei Milliarden Euro, so schätzt die Versicherungsbranche, geht jährlich auf das Konto von sogenannten „Autobumsern“, also Betrügern, die Unfälle provozieren und dann als vermeintliche Opfer Geld von den Versicherungen kassieren. Die Methoden der „Autobumser“ sind zumeist schwer nachweisbar. Und selbst bei zivilen Schadensersatzprozessen bekommen die Betrüger mitunter vor Gericht Recht, wie ein umfangreicher Strafprozess zeigt, der jetzt vor einem Schöffengericht unter Vorsitz von Susanne Scheiwiller aufgerollt wurde.

Ein aufmerksamer Polizist hatte 2013 den Fall ins Rollen gebracht, als er in Zusammenhang mit einem Kleinunfall ermittelte. Er fand heraus, dass der angeblich unschuldige Fahrer zuvor bereits in 13 Karambolagen verwickelt war. Nachforschungen der Kripo führten schließlich zu fünf Mitgliedern einer größeren Familie, denen zahlreiche fingierte Unfälle angelastet wurden. Jetzt standen zwei Männer, 30 und 54 Jahre alt, vor Gericht. Staatsanwalt Nicolas Pfeil warf beiden gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und Betrug in 13 Fällen vor.

Die Masche der Betrüger war in den meisten Fällen identisch: Wenn ein fremder Autolenker sich auf einer mehrspurigen Straße anschickte, den Fahrstreifen zu wechseln, gab der nachfolgende „Autobumser“ Gas und es kam zum seitlichen Zusammenstoß. Es schien eine klare Sache zu sein. Der Spurwechsler räumte noch vor Ort zerknirscht seine Schuld ein, der angeblich unschuldige Betrüger meldete den von einem privaten Gutachter berechneten Schaden an die gegnerische Versicherung. Und die zahlte – meist Beträge in vierstelliger Höhe. Die den beiden Angeklagten vorgeworfenen fingierten Crashs lagen teils über neun Jahre zurück. Bevorzugtes Aktionsgebiet der beiden Männer waren die Donauwörther Straße, die Langenmantelstraße und die Neusässer Straße auf Höhe der Abbiegespur zur Notaufnahme des Uniklinikums.

In einigen Fällen weigerten sich die Versicherungen zu zahlen. Was die „Autobumser“ nicht hinderte, sich dreist ihr vermeintliches Recht vor dem Zivilgericht einzuklagen. Sie hatten damit bei drei Schadensersatzklagen auch Erfolg. Die Versicherungen mussten blechen. Diese drei bereits rechtskräftigen Zivilurteile stellten das Strafgericht nun vor eine knifflige juristische Situation. Die im Rahmen von Verfahrensgesprächen zwischen Gericht, Staatsanwaltschaft und den vier Verteidigern Michael Menzel, Christian Bärnreuther, Sven Grobmüller und Santosh Gupta dann auch gelöst wurde. Die drei Fälle, die vor dem Zivilgericht abgeurteilt waren, wurden strafrechtlich eingestellt.

Das Gericht stellte den Angeklagten bei einem Geständnis eine Bewährungsstrafe in Aussicht. Richterin Scheiwiller sagte nach dem Verfahrensgespräch, das Gericht sehe eine für eine Verurteilung ausreichende Beweislage. Um einer möglicherweise mehrjährigen Haftstrafe zu entgegen, nahmen die beiden Angeklagten das Angebot des Gerichts an.

Sie räumten die Anklagevorwürfe bis auf die drei eingestellten Fälle ein. Das Urteil für beide Männer: ein Jahr und elf Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung. Beide Angeklagte müssen zusammengerechnet rund 31000 Euro an Wertersatz leisten.

Themen folgen