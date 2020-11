vor 30 Min.

Aufzug defekt: An MS erkrankte Frau sitzt zwei Wochen in der Wohnung fest

Plus Zwei Wochen lang konnte die Augsburgerin Vesna Rettenmaier ihren Aufzug nicht benutzen und kam deshalb nicht aus ihrer Wohnung. Wie es dazu kommen konnte.

Von Jonas Voss

Zwei Wochen können so zäh dahinfließen wie Lava - so erlebte es gerade Vesna Rettenmaier. Die 63-Jährige leidet an Multipler Sklerose und sitzt im Rollstuhl. Das schränkt sie normalerweise nicht allzu sehr ein: Rettenmaier ist viel an der frischen Luft, fährt spazieren mit den Enkelinnen oder zum Einkaufen. Doch nun war sie zwei Wochen Gefangene ihrer eigenen Wohnung - der Aufzug war defekt. "So behindert wie in diesen zwei Wochen war ich noch nie."

Wohnung in Göggingen wurde als behindertengerecht angepriesen

Rettenmaier wohnt seit vier Jahren in der Wohnanlage in Göggingen. Wie sie sagt, handelt es sich dabei um einen Neubau, der damals im Exposé als senioren- und behindertengerecht angepriesen wurde. Ein normales Wohnhaus, kein betreutes Wohnen. Die 63-Jährige lebt im zweiten Stock zur Miete, bisher sei sie mit dem Leben im Haus immer "sehr zufrieden" gewesen. Doch die vergangenen zwei Wochen seien geprägt gewesen von "Fassungslosigkeit" und "totaler Erschöpfung". "Ich habe mich entmündigt gefühlt", sagt Rettenmaier. Nicht einmal zum Briefkasten konnte sie gehen. Dass ein Aufzug zwei Wochen defekt sei, könne sie nicht verstehen. Normalerweise habe sie ein gutes Verhältnis zur Hausverwaltung, doch nun sei sie von A nach B nach C geschickt worden, und nirgends habe man ihr helfen oder sie informieren können.

Die Hausverwaltung sieht sich die Hände gebunden. Geschäftsführer Alexander Klundt erklärt, er sei mit den Aufzügen neuester Generationen insgesamt unzufrieden. Je mehr Elektronik, desto störanfälliger seien sie. Beim Aufzug im besagten Haus sei der Anlass eine Prüfung des TÜV gewesen, wobei ein Defekt an der Bremse festgestellt worden sei. "Der Prüfer hat sofortige Stilllegung angeordnet, da konnten wir nichts machen." Die mit der Reparatur beauftrage Firma habe rasch festgestellt, dass die Ersatzteile nur sehr schwer zu beschaffen seien. Klundt sagt, "die Firma hat sich überall umgehört, doch die Teile gab es nur in Italien".

Augsburgerin tritt vorsorglich Mieterverein bei

Für die Hausverwaltung bedeute so etwas höchste "Eskalationsstufe", da solch ein längerer Ausfall ein tiefer Einschnitt in den Alltag der Bewohner darstelle. Man sei stets in Kontakt mit der Mieterin geblieben, aber man sei da eben auch abhängig. Die Reparatur habe sich hingezogen, ursprünglich wurden fünf Tage veranschlagt. Vergangene Woche war der Aufzug schließlich repariert - just als die 63-Jährige sich auf eigene Kosten, wie sie sagt, von einem Behindertentransport die Treppen hinuntertragen habe lassen wollen. Das Gefühl des Eingesperrtseins ist verflogen, die Wut aber bleibt. "Ich kam mir wie eingemauert vor, das möchte ich nie wieder erleben." Vorsorglich hat sie nun eine Mitgliedschaft beim Mieterverein beantragt.

