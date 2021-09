Augsburg

15-Jährige vergewaltigt? Das ist über den Hintergrund der Verdächtigen bekannt

Die Polizei hatte Anfang August vier junge Augsburger festgenommen. Seitdem sitzen die Freunde in Untersuchungshaft in unterschiedlichen Gefängnissen. Sie werden verdächtigt, eine 15-Jährige vergewaltigt zu haben.

Von Ina Marks

Es soll auf einer privaten Party passiert sein, Anfang August in Augsburg. Offenbar hatten zwei Brüder aus Augsburg Freundinnen und Freunde zu einer Gartenparty in das elterliche Haus eingeladen. Die Eltern, die sich zu der Zeit im Urlaub befanden, hatten ihren Kindern das Fest erlaubt. Wie die Polizei berichtet, floss an jenem Abend jede Menge Alkohol. In der Nacht soll es dann zu dem Übergriff auf eine 15-Jährige gekommen sein. Vier junge Männer im Alter von 16 und 17 Jahren, darunter die beiden Brüder, stehen im Verdacht, den alkoholisierten Zustand des Mädchens ausgenutzt und sexuelle Handlungen an ihr ausgeübt haben, so schildert es, wie bereits berichtet, die Polizei. Seitdem sitzen die Tatverdächtigen wegen des dringenden Verdachts der Vergewaltigung in Untersuchungshaft. Vor welchem Hintergrund soll die Tat passiert sein?

