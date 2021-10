Augsburg

vor 56 Min.

150 Scheinwerfer setzen bei den "Light Nights" Augsburgs Innenstadt in Szene

Plus Bis zum Sonntagabend erstrahlen Fassaden in der Innenstadt mit besonderen Projektionen. So bringen die Menschen hinter den "Light Nights" Augsburg zum Leuchten.

Von Bernd Hohlen

Historische Hausfassaden in der Augsburger Innenstadt erstrahlen ab Freitagabend in bunten Farben. 150 Scheinwerfer und Projektoren - insgesamt 40 Tonnen Technik - sind in der Stadt verteilt, um aufwendige Licht- und Videokunstwerke an sieben verschiedenen Orten in der Stadt im Rahmen der "Light Nights" in Szene zu setzen. "Licht lockt Leute", sagt Citymanager Heinz Stinglwagner vom Augsburger Stadtmarketing. Schon die erste Auflage der "Light Nights" im Jahr 2019 begeisterte die Augsburger. Einstimmiger Tenor damals: unbedingt wiederholen! Doch dann kam Corona. In diesem Jahr hat man eine Neuauflage gewagt.

