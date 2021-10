16-Jährige klaut in Augsburg Verkehrsschilder und Warnleuchten

Eine Diebin zweckentfremdet Verkehrsschilder und Warnleuchten in den eigenen vier Wänden.

Ihre ungewöhnliche Vorliebe für Verkehrsschilder entlarvte am Mittwochabend, 6. Oktober, eine Jugendliche als Diebin. Wie die Polizei mitteilt, fiel sie um 23.50 Uhr einem Passanten auf, wie sie mit einem Verkehrsschild in der Donauwörther Straße spazieren ging. Er teilte die Beobachtung der Polizei mit. Eine Streifenbesatzung konnte die 16-Jährige kurz darauf stellen. Sie trug tatsächlich ein Verkehrszeichen – es handelte sich um das Zeichen 121 – Achtung Fahrbahnverengung – bei sich.

Während der Kontrolle gab sie reumütig zu, noch ähnliches Diebesgut aus früheren Taten in ihrem Zimmer einer Jugendeinrichtung aufzubewahren. Die Einsatzkräfte konnten daraufhin ein weiteres Verkehrsschild (Zeichen 262) sowie zwei Warnleuchten in ihrem Zimmer sicherstellen. Die Ermittlungen dauern noch an. Die 16-Jährige wird sich aber wegen Diebstahls verantworten müssen. (sil)