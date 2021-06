22-Jähriger bedroht in Augsburg einen Mann mit einer Waffe

In einer Grünanlage in Augsburg bedroht ein 22-Jähriger einen Mann mit einer Waffe. Der nimmt die Schreckschusspistole aber an sich und informiert die Polizei.

Ein 37-jähriger Mann hielt sich am Montag gegen 22.10 Uhr im Bereich einer Grünanlage an der Holzbachstraße auf, als ein ihm unbekannter Mann unvermittelt aus einem Gebüsch auf ihn zutrat und ihn mit einer Pistole bedrohte. Der geschockte Geschädigte stieß den Angreifer zu Boden, woraufhin dieser die Waffe fallen ließ. Der 37-Jährige nahm die Schreckschusspistole an sich und flüchtete in Richtung Luitpoldbrücke, wo er auf eine Polizeistreife traf und die Pistole aushändigte.

Mit Pistole bedroht: Polizei nimmt betrunkenen 22-Jährigen fest

Aufgrund der Personenbeschreibung des unbekannten Angreifers konnte kurz darauf ein 22-jähriger Mann in Tatortnähe festgenommen werden. Während die Anzeige aufgenommen wurde, beleidigte der alkoholisierte Beschuldigte die Einsatzkräfte massiv. Der 22-Jährige hätte zur Verhütung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen werden müssen, so die Polizei. (ziss)