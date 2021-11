2G, 2G+ oder Absage? Ungewissheit rund um den Augsburger Christkindlesmarkt

Plus Der Christkindlesmarkt in Augsburg ist aufgebaut und steht dennoch möglicherweise vor dem Aus. Wie die Standbetreiber mit dieser Situation umgehen.

Findet der Augsburger Christkindlesmarkt statt oder wird er im letzten Moment abgesagt? Diese und weitere Fragen lassen die Nerven der Standbetreiber momentan blank liegen. Manuela Müller-Manz, die Sprecherin der Standbetreiber auf dem Augsburger Christkindlesmarkt, hat dazu eine klare Meinung: Wenn alle an einem Strang ziehen, könne das Konzept des diesjährigen Weihnachtsmarktes funktionieren. Damit ist vor allem die Stadt gemeint. Alle bislang erforderlichen Maßnahmen zur Einhaltung von Hygienemaßnahmen und Abstandsregelungen hätten sie getroffen, sagt Müller-Manz. "Wir haben unsere Hausaufgaben definitiv gemacht und waren bislang auf 3G eingestellt gewesen." Seit Mittwoch steht nun fest, dass 2G kommen wird. Zumindest im gastronomischen Bereich, der dieses Jahr erstmalig eingezäunt ist.