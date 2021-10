Augsburg

vor 31 Min.

2G, 3G, 3G plus: Wie Gastronomen und Klubbetreiber Corona-Regeln umsetzen

Palladio-Restaurantleiter Valdrin Rexhepi (rechts) testet in einem separaten Raum des Augsburger Lokals Gäste oder auch Kolleginnen und Kollegen auf das Coronavirus.

Plus Ein Gastronom bietet Gratistests an, ein anderer öffnet nur mit 2G, in Klubs sind Tickets schnell vergriffen. Drei Augsburger Inhaber berichten aus ihrem Alltag.

Bisweilen fällt die Entscheidung für ein Restaurant nach einem Blick im Internet auf die Speisekarte. Seit Kurzem ist für manche Gäste noch ein weiteres Kriterium ausschlaggebend. Muss ich als Ungeimpfter einen Schnelltest vorlegen, mich um einen PCR-Test bemühen - oder brauche ich es in dem Lokal gar nicht zu versuchen, weil nur Geimpfte und Genesene im Innenraum Platz nehmen dürfen? Diese Fragen kommen immer wieder auf, seit Gastronominnen und Gastronomen auf die in Innenräumen obligatorische 3G-Regel - geimpft, getestet oder genesen - freiwillig noch eins draufsatteln können. Etwa, um ihrem Personal das Tragen von Masken während der Arbeit zu ersparen. In Diskotheken ist der Fall klar: Da gilt bislang die 3G-plus-Regel. Wie gehen die Betreiber jeweils mit den Regeln um?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen