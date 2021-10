35.000 Euro Schaden: Lkw bleibt in Unterführung stecken

In Augsburg-Oberhausen ist ein Lkw zu hoch für eine Unterführung - er bleibt stecken. Zwei Stunden lang war die Hirblinger Straße zur Bergung gesperrt.

Diese Tour dürfte der 54-jährige, laut Polizei, ortsunkundige Fahrer eines Sattelzugs in schlechter Erinnerung behalten: Der Mann übersah am Donnerstag gegen 17.20 Uhr, dass die Bahnunterführung in der Hirblinger Straße lediglich für Fahrzeughöhen bis 3,50 Meter ausgelegt ist. Eine entsprechende Beschilderung war deutlich erkennbar. Bei der Einfahrt habe sich der Sattelanhänger des Gespanns derart unterhalb der Brücke verkeilt, dass ein Spezialunternehmen hinzugezogen werden musste, um das Fahrzeug zu befreien, so die Polizei.

Lkw bliebt in Unterführung stecken: Hirblinger Straße zwei Stunden gesperrt

Die Folge: Am Anhänger entstand ein Schaden in Höhe von rund 35.000 Euro. Die Bahnunterführung blieb augenscheinlich unbeschädigt. Die Bergungsarbeiten dauerten rund zwei Stunden an, was im dichten Feierabendverkehr zu deutlichen Behinderungen führte, da die Unterführung nur einseitig befahrbar war. (bau)