Augsburg

vor 16 Min.

3G an der Uni: Kann der Semester-Start an Augsburgs Hochschulen gelingen?

Plus Studierende sind verunsichert, wieviel Präsenz-Lehre an den Hochschulen zum Semester-Start geboten wird. Sind Corona-Kontrollen machbar, wenn Hunderte gleichzeitig kommen?

Von Eva Maria Knab

Lisa Kirmser studiert an der Uni Augsburg Sozialwissenschaften im dritten Semester. Nach drei "Corona-Semestern" mit Online-Lehre hatte sie sich darauf gefreut, die Universität im Herbst endlich von innen zu sehen. Umso erstaunter war sie beim Blick auf den Lehrplan in ihrem Fach: "Ich hätte vier Seminare dieses Jahr, alle sind online geplant." Insgesamt sei bei den allermeisten Kursen in ihrem Studiengang vermerkt, dass sie online stattfinden sollen. Das Verhältnis von Online zu Präsenz sei für sie "sehr unbefriedigend". Zumal der Freistaat in der Pandemie eine Rückkehr zur Normalität an den Hochschulen anstrebt.

