40 Beteiligte liefern sich Schlägerei am Drei-Auen-Platz in Augsburg

Die Schlägerei am Drei-Auen-Platz in Augsburg, zu der die Polizei gerufen wurde, war wohl schon vorbei. Trotzdem ermitteln die Beamten jetzt wegen Körperverletzung.

Eine Auseinandersetzung mit 30 bis 40 Beteiligten hat ein Anrufer am Samstag gegen 20.15 Uhr der Polizei gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte waren am angegebenen Drei-Auen-Platz keine Personen mehr vor Ort, so die Polizei. Es konnten kurz darauf flüchtende Personen festgestellt werden, diese anschließend angehalten und kontrolliert werden.

Bei einer weiteren Absuche der Gegend konnten mehrere Personengruppen angetroffen werden, welche sich noch in der Nähe der Tatörtlichkeit aufhielten. Nach Beendigung der Kontrollen wurde allen Beteiligten ein Platzverweis für den Drei-Auen-Platz ausgesprochen. Unter den Beteiligten, überwiegend Heranwachsende, wurde eine leicht verletzte Person festgestellt. Es wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. (att)