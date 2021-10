43-Jähriger fährt angetrunken und ohne Führerschein Auto

Als die Polizei im Augsburger Stadtteil Hochfeld einen Autofahrer kontrolliert, nimmt sie bei dem Mann nicht nur Alkoholgeruch wahr.

Diese Autofahrt hätte ein 43-Jähriger lieber nicht gemacht. Die Polizei hielt den Mercedes-Fahrer am frühen Donnerstagmorgen gegen 1.40 Uhr, im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle, in der Von-Parseval-Straße an. Dabei stellte sich heraus, dass er keine entsprechende Fahrerlaubnis besaß. Zudem nahm die Streifenbesatzung deutlichen Alkoholgeruch wahr.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 1,2 Promille. Letztlich musste der Autofahrer eine Sicherheitsleistung in Höhe von 900 Euro hinterlegen, da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland nachweisen konnte. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Führerschein verantworten. (ina)