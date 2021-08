500 Jahre Fuggerei: Musik und Tanz zum Abschluss der Geburtstagsfeier

In der Fuggerei ist der Endspurt angesagt: Die Festwoche zum 500. Geburtstag neigt sich dem Ende entgegen, hält für Besucherinnen und Besucher aber noch einige Höhepunkte bereit.

Die Augsburger Patrizier zeigen unter anderem Tänze, an der Bühne am Tafeldecker-Biergarten spielt am Samstag (19.30 bis 22 Uhr) die Jazz-Band Sextett und am Sonntag zum Jazz-Brunch (10 bis 12 Uhr) die Band Quartett auf. Am Samstag singt auf der Hauptbühne am Brunnen (19.30 bis 21.30 Uhr) Chris Murray. Der Jakob- Fugger-Darsteller des Musicals „Herz aus Gold“ wird Songs aus Musicals wie „Herz aus Gold“, „Mann von La Mancha“ und „Jekyll & Hyde“ präsentieren. Stephan Kanyar, der Komponist des Fugger-Musicals, begleitet ihn am Klavier.

Gesprächsrunde in der Fuggerei zum Thema „Spiritualität entwickeln"

Bei der Gesprächsrunde „Spiritualität entwickeln“ am Sonntag (12.30 Uhr an der Hauptbühne) sprechen Bischof Bertram Meier, Maria Theresia Gräfin Fugger von Glött, Professor Dietmar Schiersner, wissenschaftlicher Leiter des Fuggerarchivs, über die Reflexion von Sinn- und Wertefragen. Die Reflexion – in religiöser Form auch das Gebet – wirkt positiv nach innen, als auch nach außen. Alois Knoller wird das Gespräch moderieren. (AZ)