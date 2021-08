500 Jahre Fuggerei: Zehn Fakten, die Sie über die Sozialsiedlung wissen sollten

Plus Jakob Fugger stiftete 1521 seine Siedlung für Bedürftige. Dass dort keine Statisten leben, ist für viele neu. Auch andere Fragen werden immer wieder gestellt. Einige Antworten.

Sie ist die älteste Sozialsiedlung der Welt und wurde von Jakob Fugger dem Reichen gestiftet. Sie zählt zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten Augsburgs und ist Wohnraum für Bedürftige. Diese Fakten wissen viele über die Augsburger Fuggerei. Doch was gibt es sonst noch über diesen besonderen Ort mitten in der Stadt zu wissen? Zehn Fakten, mit denen Sie Ihre Kenntnisse erweitern können.