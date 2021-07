Augsburg

10:06 Uhr

559 Veranstaltungen in nur einem Jahr: Augsburg rechnet mit immer mehr Demos

Plus Seit einigen Jahren schon steigt die Zahl der Demonstrationen in Augsburg an. Die Kritik an den Corona-Maßnahmen ist dabei nur eine Ursache.

Die Stadt Augsburg geht, nachdem es bereits in den vergangenen beiden Jahren deutliche Steigerungen bei der Zahl der angemeldeten Demonstrationen gab, in diesem Jahr von einer weiteren Erhöhung aus. Rechne man die Zahlen bis Ende Juni aufs ganze Jahr hoch, dürfte es heuer auf etwa 620 Kundgebungen hinauslaufen, heißt es bei der Stadt. Mehr als doppelt so viele wie noch vor wenigen Jahren.

