Augsburg

12:30 Uhr

57.000 Augsburger haben schon gewählt - so kommt man noch zur Briefwahl

Plus Bis Donnerstag, 12 Uhr, können Briefwahlunterlagen online beantragt werden. Danach ist der Weg aufs Amt nötig.

Von Stefan Krog

Die Zahl der Wähler und Wählerinnen, die bei der Bundestagswahl ihren Stimmzettel per Brief abgeben, könnte in Augsburg die 80.000er-Grenze erreichen. Stand Mittwoch, 15 Uhr, waren beim städtischen Bürgeramt 78.427 Anträge eingegangen (bei gut 187.000 Wahlberechtigten in Augsburg). Allmählich schließt sich das Zeitfenster, um Briefwahlunterlagen noch nach Hause geschickt zu bekommen: Bis Donnerstag, 12 Uhr, können auf der städtischen Homepage die entsprechenden Unterlagen beantragt werden.

