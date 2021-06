59-Jährige beleidigt und bedroht im Bus einen jungen Mann

Ein 22-jähriger Mann wird in einem Bus in Augsburg beleidigt und mit einem Pfefferspray bedroht. Daraufhin macht er eine Polizeistreife auf sich aufmerksam.

Ein 22-Jähriger stieg am Donnerstag gegen 16.55 Uhr an der City-Galerie in einen Bus der Linie 35. Dort wurde er sogleich von einer 59-jährigen Frau grundlos beleidigt, die mit dem Bus unterwegs war. Als der Mann sich einige Plätze entfernt hinsetzte, zog die Frau auch noch ein Pfefferspray aus der Tasche und hielt es in Richtung des jungen Mannes. Der 22-Jährige konnte daraufhin eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife auf sich aufmerksam machen.

22-Jährigen im Bus bedroht: Eine Frau erwarten nun Anzeigen

Bei der Kontrolle wurde das Pfefferspray aufgefunden und sichergestellt. Die Frau erwartet nun laut Polizei eine Anzeige wegen Beleidigung und Bedrohung. Da das Spray keinerlei Aufschrift hatte, wird zudem geprüft, ob ein Verstoß nach dem Waffengesetz vorliegt. (ziss)