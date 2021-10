62 neue Wohnungen: Augsburger Wohnbaugruppe baut im Sheridanpark

Plus Im Sheridanpark in Pfersee werden 62 neue Wohnungen gebaut. Insgesamt hat die WBG gerade 473 geförderte Wohnungen im Bau.

Die städtische Wohnbaugruppe hat nun im Sheridan-Areal den Bau einer weiteren Wohnanlage mit 62 Wohnungen in Angriff genommen. Das Baufeld befindet sich am westlichen Rand zum Stadtberger Nestackerweg hin. Dort baut die WBG bereits eine größere Wohnanlage. Die Wohnungen des Sheridanpark II, für die jetzt der Spatenstich erfolgte, sollen bis Ende 2023 fertig sein.