6500 Euro warm: Das ist Augsburgs teuerste Mietwohnung

Plus Wohnen wird immer teurer, auch in Augsburg. Ausreißer wie diesen gibt es aber trotzdem selten: Aktuell ist die wohl teuerste Wohnung der Stadt zu vermieten.

Eigentlich, könnte man sagen, ist diese Wohnung ein Haus. Ein Haus auf einer Wohnanlage. 5750 Euro Kaltmiete für 250 Quadratmeter. 6500 Euro warm. Der Stellplatz kostet extra. In Augsburg ist derzeit die wohl teuerste Mietwohnung der Stadt zu haben. Argumente biete das Penthouse, das im fünften und sechsten Stock einer Wohnanlage nahe der Maximilianstraße liegt, zur Genüge, heißt es in der Anzeige, mit der das Objekt online beworben wird.