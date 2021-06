800 Münzen, Waffen und Werkzeuge der Römer: Ist Augsburg älteste Stadt Bayerns?

Augsburg oder Kempten - welche Stadt ist die älteste Stadt Bayerns? Neue Funde aus der Römerzeit können helfen, die Frage zu klären. Sie wurden heute in Augsburg vorgestellt.

Die Stadt Augsburg eröffnet eine weitere Runde im Wettstreit, wer die älteste Stadt im Freistaat ist. Archäologen haben in der schwäbischen Großstadt mehr als 400 Kilogramm Funde aus der Römerzeit geborgen. Es handele sich um den bedeutendsten Fund in der Stadt seit mehr als 100 Jahren, sagte Augsburgs Stadtarchäologe Sebastian Gairhos. Es seien allein etwa 800 Münzen, Waffen, Werkzeuge und Schmuck entdeckt worden.

Augsburg oder Kempten? Funde könnten zeigen, dass Augsburg älteste Stadt Bayerns ist

Die Funde zeigten, dass es sich bei dem Militärlager um den ältesten römischen Standort in Bayern handele, sagte der Archäologe. Anhand der Münzen und der Keramikreste konnten die Wissenschaftler bereits eingrenzen, dass das Lager in den Jahren 8 bis 5 vor Christus gebaut worden sein muss. Gairhos hofft nun auf viele weitere Erkenntnisse. "Die Masse an Funden bietet ein enormes Potenzial."

Funde aus der Römerzeit: Archäologen wollen zeigen, dass Augsburg älter als Kempten ist

Entdeckt wurden die römische Objekte auf dem Gelände eines ehemaligen Automobilzulieferers. Nachdem das Werk vor einiger Zeit bereits aufgegeben worden war, soll das Gelände nun mit Wohnungen neu bebaut werden. Im Vorfeld hatten die Archäologen daher die Gelegenheit, das Areal zu untersuchen. Augsburg zählt mit seiner mehr als 2000-jährigen Geschichte zu den ältesten Städten in Deutschland.

In Bayern streiten sich die Augsburger um den Titel der ältesten Stadt dabei hauptsächlich mit Kempten. Die Allgäuer Stadt sei "die älteste schriftlich erwähnte Stadt Deutschlands", wird in Kempten betont. Denn den ersten Nachweis gebe es in einem Dokument aus dem Jahre 18 nach Christus. Eine weitere bedeutende Römerstadt im Freistaat ist Regensburg, wo die damalige Weltmacht im ersten und zweiten Jahrhundert Kastelle errichtete. (AZ/dpa)

