Augsburg

18:30 Uhr

84 Arbeitsplätze weg: Stellenabbau bei Faurecia kommt überraschend

Bei Faurecia am Standort in Augsburg werden weitere 84 Stellen abgebaut.

Plus Weitere Stellen werden bei Faurecia gestrichen. Der Strukturwandel macht dem Augsburger Autozulieferer zu schaffen. Das allein lässt der Betriebsrat nicht gelten.

Von Andrea Wenzel

Bereits im Februar dieses Jahres haben Faurecia-Betriebsrat und IG Metall symbolisch 134 Arbeitsplätze des Automobilzulieferers am Standort Augsburg begraben. Dafür haben sie Holzkreuze in einen Grünstreifen vor dem Firmenareal in Oberhausen gesteckt und mit einer Kundgebung versucht, noch den einen oder anderen Arbeitsplatz zu retten, allerdings vergebens. Jetzt wurde bekannt, dass das Unternehmen weitere 84 Stellen streicht. Betroffen ist die Entwicklung und hier insbesondere die Abteilungen Prototypen-, Werkzeugbau und das Production Industrialisation Center. "Dass nicht alles reibungslos läuft, war klar, ein weiterer Stellenabbau in diesem Umfang kam aber doch überraschend", ordnet Erich Vollmann, Betriebsratsvorsitzender ein.

