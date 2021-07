Augsburg

19:00 Uhr

9000 Maßnahmen auf der Warteliste - Augsburg fehlt Geld für die Baumpflege

Plus Bäume am Straßenrand können nur noch mit Ach und Krach verkehrssicher gehalten werden. Einen Zusammenhang mit dem Spielplatz-Unglück gebe es nicht, sagt der Augsburger Umweltreferent.

Von Stefan Krog

Die Stadt Augsburg benötigt mehr Geld für die Pflege der Bäume am Straßenrand. Aktuell komme man mit den vorgesehenen Mitteln nicht zurande, so Umweltreferent Reiner Erben (Grüne). Die Sicherheit der Bäume entlang von Straßen, was Standsicherheit und Schutz vor herabstürzenden Ästen betrifft, versuche man dadurch zu gewährleisten, dass man an anderen Stellen deutliche Abstriche mache. "In den nächsten Monaten wird im Straßenbegleitgrün nur das Allernotwendigste gemacht werden können. Wir müssen priorisieren, und die Pflege von Beeten steht da nicht oben auf der Liste", so Erben. Auch die Pflege von Grünanlagen, Rasenflächen und Biotopen werde nicht mehr so intensiv durchgeführt werden können. Die Sicherheit auf den Spielplätzen - vor gut einer Woche war ein Kind durch einen umstürzenden Baum getötet worden - sei dadurch aber nicht gefährdet.

