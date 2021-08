A wie Augsburg: So buchstabiert Deutschland heute

Die sogenannte Buchstabiertafel legt fest, wie Wörter buchstabiert werden. Anton hat für das A bald ausgedient, stattdessen kommt unsere Stadt groß raus.

Lange Zeit kannten Auswärtige die Stadt Augsburg allenfalls wegen des Buchstabens P. P wie Puppenkiste, auch wenn die Augsburgerinnen und Augsburger die ja eher mit B sprechen: Bubbakischt. Dann kam F wie FCA: Der Fußballclub stieg in die Bundesliga auf und plötzlich war unsere beschaulich schwäbische Stadt raus aus dem Schatten Münchens und mitten drin im Bewusstsein der Fußballfans. Die wussten ab da sogar, wo Augsburg liegt - naja, ungefähr zumindest.

Ab sofort dürfte Augsburg noch viel öfter in aller Munde sein, was wir nicht den Siegen des FCA (welchen auch) zu verdanken haben, sondern dem Deutschen Institut für Normung, kurz DIN. Besagtes Institut sitzt in B wie Berlin und hat gerade neue Regeln "für die gesprochene Ansage von danach zu schreibenden Texten" festgelegt. Im Grunde genommen geht es darum, wie man anderen ein schwieriges Wort oder einen Namen buchstabiert, damit er oder sie wiederum alles richtig schreiben kann.

Bald sollen im Buchstabier-Alphabet nur noch Städtenamen gelten

Ein Beispiel: Die Autorin dieses Artikels hat einen Namen, den am Telefon kaum einer auf Anhieb versteht, weshalb sie ihn immer wieder buchstabieren muss: Paula. Richard. Emil. Siegfried. Theodor. Ludwig. Emil. So ist es nach den neuen Regen allerdings falsch, denn das DIN hat die Vornamen aus der Buchstabiertafel getilgt und will künftig mit Städtenamen arbeiten. In diesem Fall wäre das also Potsdam. Regensburg. Essen. Stuttgart. Tübingen. Leipzig. Essen.

Zu verdanken ist die neue Regel dem Antisemitismus-Beauftragen von Baden-Württemberg. Der hatte festgestellt, dass die alte Buchstabiertafel noch aus der Zeit des Nationalsozialismus stammte, der einst jüdische Namen wie David, Nathan und Samuel aus dem Buchstabieralphabet getilgt und durch deutsche Namen ersetzt hatte. Doch das einfach wieder rückgängig zu machen, hätte, befürchtete das DIN, der Wirklichkeit von heute auch wieder nicht Rechnung getragen. Die Gesellschaft sei inzwischen so divers, dass eine Buchstabiertafel mit Vornamen dies nie und nimmer hätte ausdrücken können. So kam man auf die Städte.

Das hat einen weiteren Vorteil: Wer erst weiß, wie man richtig buchstabiert, wird künftig bei langen Autofahrten nie mehr ein Problem haben. Die Städtenamen der neuen Tabelle orientieren sich an den Autokennzeichen, weshalb Augsburg überhaupt erst den Zuschlag bekam. Ganz ehrlich: In Berlin hätte unsere Stadt sonst nie eine Chance gehabt, will man uns dort doch ständig schon unseren BB (Bert Brecht) abspenstig machen ...