A8 war nach Unfall in Richtung München komplett gesperrt

Nach einem schweren Unfall auf der A8 zwischen den Anschlussstellen Augsburg- West und Augsburg-Ost in Richtung München am frühen Montagabend war die Autobahn in diesem Bereich komplett gesperrt.

Unfall auf der A8 bei Augsburg: Autobahn komplett gesperrt

Wie die Polizei berichtet, waren bei dem Unfall, der sich kurz vor 18 Uhr ereignet hat, ein Lkw und ein Auto verwickelt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Laut Polizei könnte ein gesundheitliches Problem bei dem Lkw-Fahrer ursächlich für den Unfall gewesen sein. Dies ist jedoch noch Gegenstand weiterer Ermittlungen. Der Lkw-Fahrer steuerte plötzlich von der rechten Spur nach links und touchierte ein neben ihm fahrendes Fahrzeug und schlitterte entlang der Mittelplanke. Die Fahrerin des Wagens blieb unverletzt, ihr Auto musste allerdings abgeschleppt werden. Erst nach einigen Hundert Metern konnte der Lkw-Fahrer seine Zugmaschine stoppen. Er wurde vom Notarzt in die Uniklinik gebracht.

Die Berufsfeuerwehr Augsburg war zur Absicherung der Unfallstelle und zur Beseitigung der über mehrere Hundert Meter verteilten Trümmerteile eingesetzt. Nach etwa einer halben Stunde war die Unfallstelle geräumt und der Verkehr, der sich zwischenzeitlich bis hinter die Raststätte Edenbergen gestaut hatte, konnte wieder fließen. Über die Höhe des Sachschadens konnte die Polizei am Montagabend noch keine Angaben machen. (ina/rbod)