AVV erhöht die Preise: Fahrgäste in Bus und Tram müssen ab Juli mehr zahlen

>> Wie der Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund (AVV) am Dienstag bekannt gab, sollen Tickets aus dem Bartarif (Kurzstrecke, Einzelfahrscheine, Streifenkarten) von der Erhöhung ausgenommen sein. Dafür wird es bei den Zeitkarten und Abos teils Steigerungen um etwa fünf Prozent geben. <<



Die normalen Abos wurde doch schon mit der Tarifreform deutlich teurer?



Mein (inzwischen gekündigtes) Umwelt Abo Plus kostete zum 1.6.2017 noch 55,40 Euro - nun wird der Preis zum 1.7.2021 auf 66 Euro erhöht.



Ist diese Erhöhung von ca. 20% in 4 Jahren "für" die treuen Kunden fair? Die Leistung wurde gleichzeitig ja eher schlechter.



>> Die Stadtwerke, fordert Freund, müssten auch zügig wieder vom 7,5- zum Fünf-Minuten-Takt bei der Straßenbahn übergehen. <<



Den 5-Minuten-Takt werden wir nicht wieder sehen; die Reduzierung vormittags von 5 auf 7,5 gab es schon einige Zeit nach dem Kö-Umbau - nun ist er halt auch am Nachmittag weg.



>> Wie wollen wir die Mobilitätswende hinbekommen, wenn wir es nicht schaffen, auch preislich attraktive Angebote zu machen?“, fragt Florian Freund, Vorsitzender der Sozialfraktion im Augsburger Rathaus. <<



Ihr Sozial-Fuzzis müsst endlich mal verstehen, dass für normale Arbeitnehmer die Zeit der wichtigste Faktor ist! Und wer was gelernt hat und so durchschnittlich fleißig ist kann sich in Deutschland auch gut ein Auto leisten.



Ich will jetzt mal nicht zu grausam sein, weil Linke und SPD in Augsburg die letzte Zeit bei Bahnhofsumbau, Tarif und Linie 5 m.E. ziemlich richtig lagen.



Macht Politik für Arbeitnehmer - setzt ein modernes Abo für Teilzeitarbeit durch!

