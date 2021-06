Abschied vom Alt-OB: "Hans Breuer war ein Geschenk für Augsburg"

Plus Bei einem Trauerakt im Goldenen Saal rufen Redner die zahlreichen Verdienste des mit 90 Jahren verstorbenen Alt-Oberbürgermeisters Hans Breuer ins Gedächtnis.

Seine letzte Ruhestätte hat Hans Breuer auf dem Westfriedhof gefunden. Bei einem Requiem im Augsburger Dom, das Bischof Bertram Meier zelebrierte, und einem Trauerakt im Rathaus gedachten die Stadtspitze, Familie, Weggefährten und Freunde des "Oberbürgermeisters der Herzen" und Ehrenbürgers. Breuer war am 13. Juni im Alter von 90 Jahren gestorben.