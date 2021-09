Augsburg

Abtreibung in Augsburg nicht möglich: Betroffene Frauen sind fassungslos

Plus Frauen, die sich für eine Abtreibung entschieden haben, müssen sich außerhalb von Augsburg Hilfe suchen. Warum Kliniken keinen Abbruch nach Beratung vornehmen.

Von Andrea Baumann

Marianne Weiß ist seit vielen Jahren in der Schwangerschaftskonfliktberatung tätig. In ihrem Büro in der Augsburger Beratungsstelle Pro Familia saß sie Tausenden von Frauen gegenüber, die mit sich ringen, ob sie ihr Kind zur Welt bringen wollen, oder die keine Alternative zu einem Schwangerschaftsabbruch sehen. Häufig wird sie bei den Gesprächen mit Tränen und Verzweiflung konfrontiert - und mit Entsetzen. "Meine Klientinnen sind immer wieder aufs Neue fassungslos, wenn ich ihnen sage, dass es in der drittgrößten Stadt Bayerns weder eine Klinik noch einen niedergelassenen Arzt beziehungsweise eine Ärztin gibt, die einen Abbruch auf Beratungsschein vornimmt."

