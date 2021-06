Augsburg

vor 39 Min.

Ärger im Nachtleben: Augsburg verschärft die Regeln in der Maxstraße

Plus Weil die Stimmung immer aggressiver wird, schränkt die Stadt Augsburg jetzt den Mitnahmeverkauf von Getränken in der Maxstraße ein. Diese Regeln gelten jetzt.

Von Jörg Heinzle

Das Problem beginnt nach Mitternacht. Wer mit Polizisten spricht, die am Wochenende in der Augsburger Maximilianstraße im Einsatz waren, hört immer wieder die selbe Einschätzung. Die Stimmung kippt in der Zeit zwischen 0 und 1 Uhr. Von dem gemischten Publikum, das bis dahin die neuen Freiheiten genießt, sind dann überwiegend noch junge Männer übrig. Viele stark betrunken, manche aggressiv. "Es sind Leute dabei, die einfach auf Ärger aus sind", sagt ein Beamter. Der kann sich gegen die Polizei richten, aber auch gegen andere Nachtschwärmer - oder gegen völlig Unbeteiligte. So wie in der Nacht zum Sonntag gegen 1.30 Uhr, als etwa 20 junge Männer am Predigerberg nach Passanten schlugen und traten. Am Dienstag haben sich Vertreter von Stadt und Polizei deshalb darauf verständigt, die Regeln in der Maximilianstraße zu verschärfen.

