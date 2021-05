Augsburg

07:00 Uhr

Ärger um "Dirtpark": So geht es mit dem Rad-Parcours weiter

Plus Dass die Fahrradstrecke im Gögginger Wäldchen weichen musste, sorgt noch immer für Diskussionen. Nun gab es einen Ortstermin. Und es läuft die Suche nach einer Alternative.

Von Fridtjof Atterdal

Kaum ein Handeln der Augsburger Verwaltung der letzten Zeit hat derart heftige Reaktionen in der Bevölkerung hervorgerufen wie die Beseitigung des Kinder-Radparcours im Gögginger Wäldchen. Aus diesem Grund trafen sich am Donnerstag Mitglieder des Finanzausschusses des Augsburger Stadtrats mit Finanzreferent Roland Barth und Mitarbeitern der Stadtverwaltung vor Ort, um sich die Gründe für die Maßnahme erläutern zu lassen, auf die Kritik aus der Bevölkerung einzugehen und um mögliche Lösungen zu besprechen. Der Augsburger Forst liegt in der Verantwortung des Finanzreferats. Kann es einen Ersatz für den Parcours geben?

