Ärger um "Hettenbach 45": Betreiber fühlen sich von Stadt gegängelt

Plus Hinter der Veranstaltungs-Location "Hettenbach 45" stecken kreative Köpfe mit vielen Ideen. Doch erst gibt es Ärger mit Nachbarn, dann mit der Stadt Augsburg.

Von Ina Marks

Der Konflikt begann mit den Beschwerden der Nachbarn. Manche Anwohner rund um die Flurstraße in Oberhausen fühlten sich von der Event-Location "Hettenbach 45" in ihrer Ruhe offenbar so gestört, dass sie Unterschriften gegen eine angebliche Diskothek sammelten. Die Betreiber rund um den August-Gin-Gründer und Gastronom Christoph Steinle (Blaue Kappe, Oh Boi) sowie der Besitzer der Immobilie, Philipp Walser, sind nicht nur ratlos. Sie sind mittlerweile sauer. "Anfangs wurden wir nur von Nachbarn gegängelt, inzwischen auch von der Stadt", sagt Immobilienunternehmer Walser. Immer wieder seien Mitarbeiter des städtischen Ordnungsdienstes in den vergangenen Wochen angerückt, um den Betrieb in der ehemaligen Werkhalle zu kontrollieren. Am vergangenen Freitagabend spitzte sich die Situation offenbar zu. Die Polizei wurde gerufen.

