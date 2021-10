Augsburg

AfD kritisiert Augsburger Integrationsprojekt als "Asyl-Industrie"

Im Stadtrat in der Kongresshalle gab es am Donnerstag heftige Diskussionen zwischen AfD und den anderen Fraktionen zu einem Integrationsprojekt.

Plus Im Stadtrat meldet sich die AfD meist zur Verkehrspolitik zu Wort. Doch jetzt gab es erstmals einen Schlagabtausch mit Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) zum Thema Migration.

Von Stefan Krog

Für heftige Diskussionen zwischen AfD und den Mehrheitsfraktionen im Stadtrat hat die Frage gesorgt, ob die Stadt sich um Fördergelder für ein Integrationsprogramm bemühen soll. Bis Juli 2022 läuft noch das Projekt "Das inklusive Wir in Augsburg" (DIWA), das unter anderem ein Bewusstsein für Migration als Teil der Augsburger Geschichte schaffen möchte und auch in die Gegenwart hineinwirkt, etwa indem Formate zur Antidiskriminierung an Schulen oder neue Beratungsstrukturen auf dem Wohnungsmarkt geschaffen werden. Integrationsbürgermeisterin Martina Wild (Grüne) wollte vom Stadtrat den Beschluss, sich jetzt bereits um Anschlussförderung bemühen zu dürfen.

