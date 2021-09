Augsburg

17:48 Uhr

Akku löste Brand in Karolinenstraße aus - so lassen sich Unglücke verhindern

Laut Polizei hat der Akku eines E-Rollers den Brand in der Karolinenstraße ausgelöst, als er gerade geladen wurde.

Plus Nach dem Großbrand in der Karolinenstraße herrschte der Verdacht, der Akku eines E-Rollers sei schuld am Feuer. Warum die Kripo die Ermittlungen vorerst abgeschlossen hat.

Von Ina Marks

Wie hoch der Schaden ist, weiß man noch nicht genau, aber er geht in die Millionen Euro. Rund 20 Menschen ihr Hab und Gut verloren. Sie müssen von vorne anfangen. Zudem ist ein denkmalgeschütztes Haus mit einer langen Geschichte zerstört. Es ist nur ein kleiner Gegenstand, der den verheerenden Großbrand in der Augsburger Karolinenstraße vor über einer Woche ausgelöst hat. Die Brandursache steht jetzt fest. Die Brandfahnder der Kriminalpolizei haben ihre Ermittlungen vorerst abgeschlossen.

