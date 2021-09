Augsburg

Akku von E-Roller löste wohl Brand in Karolinenstraße aus - wie groß ist die Gefahr?

Plus Es gibt konkrete Hinweise, dass der Akku eines E-Rollers das verheerende Feuer in der Augsburger Karolinenstraße ausgelöst hat. Es wäre nicht der erste Fall dieser Art.

Von Ina Marks

Als das Feuer am Freitagabend im Haus Nummer 15 in der Karolinenstraße ausbricht, halten sich zum Glück nur wenige Menschen dort auf. Denn es muss schnell gehen. Rauch und Flammen breiten sich rasch aus in dem historischen Haus aus, in dem vier Wohngemeinschaften auf verschiedenen Stockwerken leben. Die Bewohnerinnen und Bewohner haben keine Zeit, noch irgendetwas mitzunehmen. Sie fliehen mit dem, was sie am Leib tragen. Bei einem ist es nur die Unterhose. Schnell macht die Vermutung die Runde, dass ein Akku eines E-Rollers in Brand geraten sei. "Irgendjemand schrie, dass oben ein E-Scooter wie ein Feuerwerk explodiert ist", schildert einer der Betroffenen unserer Redaktion. Die Kripo geht diesem Verdacht nach und befragt derzeit Zeugen. Noch kann sie die Brandursache nicht abschließend bestätigen. Es wäre allerdings nichts das erste Mal, dass ein Brand durch einen Akku ausgelöst wird.

