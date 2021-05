Augsburg

vor 16 Min.

Aktion sorgt für Verwirrung: Unbekannte bringen Nistkästen an Stadtbäumen an

Neue Nistkästen an Kastanien in der Oblatterwallstraße sorgten bei der Stadt Augsburg für Überraschung.

Plus Unbekannte Tierfreunde haben zahlreiche Nistkästen an Augsburger Stadtbäumen aufgehängt. Die Stadt sucht mit Zettel-Botschaften nach den Initiatoren.

Von Eva Maria Knab

Es war eine Aktion, die für Verwirrung sorgte. Unbekannte haben in den vergangenen Wochen und Monaten zahlreiche Nistkästen an Augsburger Stadtbäumen installiert. Bei der Stadt war man zunächst ratlos, von wem die Initiative ausging. Deshalb griff das Amt für Grünordnung zu einem ungewöhnlichen Mittel: Mit Zettel-Botschaften an betroffenen Bäumen wurde nach den Nistkasten-Bastlern gesucht.

