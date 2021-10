Aktivisten bilden in der Innenstadt eine Menschenkette für mehr Klimagerechtigkeit

Eine Menschenkette zog am Freitagnachmittag durch Augsburgs Innenstadt. Was die Vertreter verschiedener Bündnissen fordern.

Unter dem Motto "Alle fürs Klima" sind am Freitagnachmittag Vertreterinnen und Vertreter von verschiedenen Bündnissen in einer Menschenkette durch die Augsburger Innenstadt gezogen, um die unterschiedlichen Aspekte der "Klimakatastrophe" zu beleuchten. "Der Komplexität der Klimakatastrophe können wir nur zusammen entgegentreten. Wir wollen heute zeigen, dass unser Kampf für eine klimagerechte Zukunft feministisch, antirassistisch und queer ist", so Camilla Vorièlle, Sprecherin der Aktion.

Die Forderungen der Demonstranten gingen dabei weit über Verbesserungen des öffentlichen Personennahverkehrs oder autofreie Innenstädte hinaus. Sie forderten eine gesamtgesellschaftliche Transformation. Es sei Zeit, strukturelle Missstände zu überwinden und alle Menschen mit einzubeziehen. Vorièlle: "Denn insbesondere diskriminierte Menschen bekommen die Auswirkungen der Katastrophe am stärksten zu spüren - nicht nur am anderen Ende der Welt." (AZ)