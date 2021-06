"Allianz des Nordens": Bündnis soll Aerotec-Arbeitsplätze sichern

Aktuelle Pläne des Luftfahrtunternehmens Airbus sehen auch Einschnitte bei Premium Aerotec vor. Ein Bündnis von Politikern soll nun helfen.

Umstrukturierungen beim Luftfahrtunternehmen Airbus sollen dazu führen, dass das Tochterunternehmen Premium Aerotec (PAG) mit Hauptsitz in Augsburg zerschlagen wird. Das könnte einen weiteren Personalabbau bedeuten und sich auch für weitere Standorte von PAG negativ auswirken.

Augsburgs OB Weber tritt für Premium Aerotec ein

Im Norden, wo das Unternehmen auch Standorte hat, hat sich deshalb bereits im März 2020 die "Allianz des Nordens für sichere Arbeitsplätze der Luftfahrtindustrie" gegründet, nachdem die Pläne zum Personalabbau bei Premium Aerotec bekannt wurden. Sie ist ein parteiübergreifendes Bündnis, dem nun auch die Augsburger Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) beigetreten ist. "Aufgrund der aktuellen Entwicklung haben wir die Allianz erweitert", berichtet Sven Ambrosy, Landrat von Friesland. Er ist, gemeinsam mit Karin Logemann (Abgeordnete im Niedersächsischen Landtag), Initiator der Allianz.

Nach wie vor gehe es darum, die Zerschlagung von Premium Aerotec zu verhindern. Schlanke und effiziente Strukturen in der Wertschöpfungskette innerhalb des PAG/Airbus-Konzerns gestalte die Allianz dagegen mit.

Söder schreibt im Fall Premium Aerotec an Kanzlerin Merkel

Am Donnerstag beschäftigte sich auch der Wirtschaftsausschuss im Bayerischen Landtag mit dem Thema. Zuvor hatten sich Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und sein niedersächsischer Amtskollege Stephan Weil (SPD) in einem Brief an Kanzlerin Angela Merkel für die Firma eingesetzt. (nist)