Augsburg

18:22 Uhr

Als Neunjährige musste sie schon ihre kranke Mutter pflegen

Plus Marion Einsiedler weiß, wie es ist, wenn Kinder sich um die Eltern kümmern müssen. Sie engagiert sich dafür, das Thema bekannter zu machen - etwa zum Friedensfest.

Von Andrea Baumann

Marion Einsiedler war erst neun, als ihre Mutter schwer erkrankte. Als sich ihre Eltern ein paar Jahre später trennten, schlüpfte sie immer mehr in eine Rolle, die so gar nicht zu einem jungen Mädchen passen mag: "Ich war für meine Mutter verantwortlich, habe viel im Haushalt erledigt, den Arzt gerufen, bin in die Apotheke gegangen oder habe die Tasche gepackt fürs Krankenhaus." Doch mit den praktischen Alltagshilfen war es für die Schülerin Marion, die damals im Allgäu lebte, nicht getan.

