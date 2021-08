Augsburg

11:30 Uhr

Alter Schießplatz: Ein Zeitzeuge erinnert sich an tödliche Schüsse in Haunstetten

Plus Als 17-jähriger Flakhelfer musste Hermann Hartmuth miterleben, wie ein Gefangener in Haunstetten zur Hinrichtung geführt wurde. Warum er eine Straße in Augsburg umbenennen würde.

Von Fridtjof Atterdal

Der Augsburger Hermann Hartmuth hat in seinem Leben viel erlebt. Er war Leiter der Deutschen Schule in Kapstadt und unterrichtete Kinder im Iran. Er kannte Lehrer von Bert Brecht persönlich und erlebte, wie aus dem „Realgymnasium“ das „Peutinger“ wurde. Doch ein Erlebnis aus seiner Jugend hat sich tief ins Gedächtnis des 95-Jährigen gegraben. Als er jetzt in der Augsburger Allgemeinen vom Alten Schießplatz las und der Vermutung, dass dort im Dritten Reich Menschen hingerichtet wurden, habe er sich aufgerufen gefühlt zu erzählen, was er als 17-jähriger Flakhelfer dort erlebte.

