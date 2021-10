Augsburg

17:19 Uhr

Am Marktsonntag pulsiert wieder das Leben in Lechhausen

Auf der Neuburger Straße in Lechhausen war am Marktsonntag viel los.

Plus Die Lechhauser Kirchweih zieht am Wochenende viele Besucherinnen und Besucher an. Sie kommen aus unterschiedlichen Gründen.

Von Gerlinde Knoller

Wenn man auf etwas länger verzichten musste, dann weiß man es umso mehr zu schätzen: Dies zeigte sich bei der Lechhauser Kirchweih mit Marktsonntag. Es war das erste Stadtteilfest, das seit Ausbruch der Corona-Pandemie wieder gefeiert werden konnte. Froh waren alle darüber, die Händler, die Gastronomen, die Lechhauser und Lechhauserinnen, Jung und Alt, dass sie wieder an die gute Tradition anknüpfen konnten, am Kirchweihsonntag auf der Neuburger Straße und drumherum flanieren, schauen, sich begegnen konnten. "Es ist vor allem wieder ein Schritt in die Normalität", meinte Oberbürgermeisterin Eva Weber, die schon am frühen Nachmittag auf dem Platz vor dem neuen Grünen Kranz, am Stand der CSU, anzutreffen war. Miteinander Feste zu feiern sei wichtig zur Identifikation mit seinem Stadtteil, das verbinde Menschen miteinander, so die Oberbürgermeisterin.

