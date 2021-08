Am Stellenwert des Fahrrads scheiden sich in Augsburg die Geister

.

Als seit Jahrzehnten vielfahrender Auto- und Radfahrer

meine ich, dass der Anteil der rücksichtslosen Verkehrs-

teilnehmer unter den Radfahrern am größten ist - seit der

"Lobpreisung" des Fahrrads (des nunmehr wertigeren

Verkehrsmittels) hat er, so empfinde ich das, erheblich

zugenommen.



Rotlicht - Gehwege - Rechtsverkehr ?? Ach was ...



Vor kurzem hielt ich mit dem Auto in an der Haltestelle

Frohsinnstraße (noch ohne Fahrradstreifen) hinter der

Straßenbahn an (Rotlicht!). Etliche Fahrgäste stiegen

aus - und die 5 Radfahrer (rechts von mir) schlängelten

sich flott dazwischen durch ....



Anderer Ort: Beim Rechtsabbiegen mit dem Auto -

Blick nach vorne - kein Fußgänger, Blick nach hinten -

kein Fußgänger. Also los - und Vollbremsung wegen

einer Radfahrerin vor dem Kühler, die das Rotlicht (von

rechts kommend) überfahren hat und sich plärrend, ja

lautstark plärrend auf das "Fußgängergrün" beruft ....

.

Ganz alltäglich .......

.



